NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Produktionsbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Mit einem soliden Jahresende habe der Bergbaukonzern seine operative Stärke untermauert, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar bevorzugt der Experte andere große Wettbewerber, doch Rio Tinto werde von den Investoren mit Blick auf die im Februar anstehenden Resultate positiv gesehen werden./tav/mis;