NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. China sei mit erheblichem strukturellem Gegenwind konfrontiert, der mittelfristig zu einem langsameren Wachstum führen dürfte, insbesondere auf der rohstoffintensiven Seite der Wirtschaft, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach ihrem Abschwung im laufenden Jahr preisten die Aktien einiger Bergbaukonzerne bereits ein niedrigeres Rohstoffpreisumfeld ein. Dies deute darauf hin, dass sich der Sektor attraktiveren langfristigen Einstiegspunkten nähere./edh/gl;