NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nachdem die Produktion des Bergbaukonzerns an der wichtigen Förderstätte Oyu Tolgoi in der Mongolei nun richtig angelaufen sei, sollte sich der Fokus zunehmend auf deren mittelfristiges Potenzial richten, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/tih;