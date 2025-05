NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Die Ankündigung des Rücktritts von Vorstandschef Jakob Stausholm in diesem Jahr sei eine Überraschung, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Er sieht Bold Baatar, den gegenwärtigen Chief Commercial Officer des Minenkonzerns, als den wahrscheinlichsten Nachfolger./rob/ajx/he;