NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6610 Pence auf "Overweight" belassen. Eine generell steilere Kostenkurve spiele Produzenten mit niedrigeren CO2-Emissionen wie Rio Tinto und Norsk Hydro in die Karten, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/tih;