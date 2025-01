NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die Eisenerzproduktion des Bergbaukonzerns im Schlussquartal 2024 habe seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lieferungen seien jedoch leicht dahinter zurückgeblieben. Die Kupferproduktion habe die Erwartungen deutlich übertroffen, was hauptsächlich auf ein hervorragendes Quartal der chilenischen Mine Escondida zurückzuführen sei./ck/bek;