NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 170 auf 130 Franken gesenkt. Trotz der Qualitäten des Luxusgüterkonzerns sei er auf mittelfristige Sicht nun weniger zuversichtlich, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass sich die Trends im Luxussektor abschwächen. Trotz einer schon relativ schwachen Kursentwicklung fühle er sich nun besser mit einem neutralen Votum./tih/gl;