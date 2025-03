NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont mit einem Kursziel von 175 Franken auf "Overweight" belassen. Die Geschäftstrends für die europäischen Luxusgüterkonzerne sähen seit Jahresbeginn verhaltener aus, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Sie erwartet vor allem für die Kering-Marke Gucci sowie für Burberry ein schwaches erstes Quartal und drückte daher beiden Titeln den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Dagegen sieht sie bei einigen Werten eine etwas bessere Entwicklung. Richemont zählt sie zu ihren Favoriten und rät bei Kursrückschlägen zum Kauf./gl/ag;