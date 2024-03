NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 135 auf 155 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Investoren schätzten den Titel eher am unteren Ende des Luxusgütersektors ein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das eröffne aus der Perspektive der Bewertung Chancen für die Anleger./bek/he;