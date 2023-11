LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Sie bleibe vor den am 9. November anstehenden Quartalszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers sehr optimistisch für die mittelfristigen Aussichten, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kurzfristig dürfte das Interesse der Anleger weiteren finanziellen Details zur Expal-Übernahme sowie den Barmittel- und Ergebnisrisiken im Schlussquartal gelten./gl/la;