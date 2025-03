ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1208 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bilanz sei wie immer optimistisch gewesen, schrieb Analyst Sven Weier in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es sei zwar zu früh für konkrete Umsatzziele für 2030. Die Erlöse dürften aber deutlich höher liegen als die von ihm bisher veranschlagten 35 Milliarden Euro. Er setzt nun laut eigener Aussage immer noch konservative 45 Milliarden Euro an. Auch den avisierten Anteil von möglicherweise 20 bis 25 Prozent an den Ausgaben der europäischen Nato-Länder der nächsten etwa fünf Jahre hält Weier für eher noch zurückhaltend. Die Rheinmetall-Prognose hatte tags zuvor für einen Wow-Effekt gesorgt./ag/gl;