Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter sieht mögliche Kursschwächen bei europäischen Rüstungswerten angesichts des Wahlsieges von Donald Trump in den USA als Einstiegschance in eine Branche mit strukturellem Wachstum. Eine Trump-Präsidentschaft werde nämlich für eine Beschleunigung der europäischen Rüstungsausgaben sorgen, schrieb der Experte am Mittwoch in seinem Kommentar. Dies hätten bereits die Jahre 2017 bis 2021 aus seiner ersten Präsidentschaft gezeigt. McWhirter erinnerte daran, dass vor dem jüngsten Meinungsumschwung noch eine Outperformance europäischer Rüstungswerte nach einem Wahlsieg des Republikaners Konsens gewesen sei./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



