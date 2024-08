HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Rheinmetall sei in der Lage, sinnvolle Übernahmeziele zu identifizieren (wie Expal und Loc), schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Nachrichten zeigten zudem, dass der Rüstungskonzern auch abgesehen von Zukäufen in der Lage sei, strategische Partnerschaften einzugehen. Beispiele seien das Gemeinschaftsunternehmen mit Leonardo und eine intensivierte Zusammenarbeit mit Lockheed Martin. All das sollte die langfristige Erfolgsgeschichte - die Erschließung neuer Märkte sowie innovative Produkt - unterstützen./mis/nas;