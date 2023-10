ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe der Autobauer bestätigt. An den Marktschätzungen für das Gesamtjahr sollte sich seiner Einschätzung nach nicht viel ändern./ajx/tih;