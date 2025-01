NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet für das vierte Quartal mit einem Umsatzanstieg um 6 Prozent. Entscheidend sei aber die Qualität der Erlöse, schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht im Februar./ag/ajx;