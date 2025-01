NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault in einem Sektor-Ausblick von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im europäischen Automobilsektor böten einige Aktien saftige Renditen, während andere von Anlegern gemieden werden sollten, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein "Top Pick" ist Ferrari, ergänzt durch seine weiteren Empfehlungen BMW, Renault und Aston Martin. Bei Renault erwähnte er die Einführung der neuen Retro-Modelle R4 und R5 positiv. Diese stießen in der Öffentlichkeit auf Begeisterung./tih;