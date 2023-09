NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Absatzdynamik des Autobauers in den wichtigen Märkten habe sich zuletzt beschleunigt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele Investoren unterschätzten die positive Gewinnwirkung immer noch./mis/ag;