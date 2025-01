NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Äußerungen des Autobauers ließen auf einen soliden Ausblick für 2025 schließen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas;