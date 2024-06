NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach einer Analystenkonferenz vor den Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der französische Autobauer habe sich zwar etwas pessimistischer zu den Absatzzahlen geäußert als erhofft, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zur Kostenentwicklung aber seien weiterhin recht zuversichtlich. Zudem seien die Aktien wenig anspruchsvoll bewertet./la/he;