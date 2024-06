HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renault nach Unternehmensveranstaltungen an Produktionsstätten von Dacia in Rumänien auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der kommerzielle Erfolg der Billigmarke beruhe auf einem einzigartigen Geschäftsmodell in einer Zeit, in der andere Autobauer auf Premium-Strategien mit eskalierenden Technologiekosten und steigenden Preisen setzten, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la;