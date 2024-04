NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Konzernumsatz des ersten Quartals habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen habe der Autoumsatz den Erwartungen entsprochen. Bei Konzernmargen und freiem Finanzmittelfluss (Free Cashflow) sei der Ausblick für 2024 bestätigt worden./mf;