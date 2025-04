NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach der Auswertung aktueller E-Rezept-Nutzungsdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe in diesem Bereich ihr solides Wachstum hinsichtlich der Nutzer und der App-Downloads fortgesetzt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh;