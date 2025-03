NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die verstärkten Marketingaktivitäten für verschreibungspflichtige Medikamente hätten 2024 zu einem starken Umsatzanstieg geführt, seien aber auch mit einer leicht geringeren Profitabilität einhergegangen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deutlich positiv habe unterdessen die Prognose für 2025 überrascht. Insbesondere die Margenprognose von 2,0 bis 2,5 Prozent sei besser ausgefallen als zuletzt vom Markt befürchtet./ck/gl;