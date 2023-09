HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einer hausinternen Investorenveranstaltung mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Manager habe die guten Geschäftstrends der Online-Apotheke bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik halte demnach an und das regulatorische Umfeld stütze./tav/mis;