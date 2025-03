NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 6000 auf 5700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an das neue Berichtsschema des Konsumgüterkonzerns an./ag/edh;