HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational auf "Hold" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Die Abarbeitung des Auftragsbestands sorge für entsprechende Umsätze, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Montag vorliegenden Studie. Die langfristig guten Aussichten seien in den Papieren des Großküchenausrüsters eingepreist./ag/la;