NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach einem Kapitalmarkttag von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung lasse ein gemischtes Fazit zu, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er gehe aber wegen der Bewertung und der Perspektive für den Investitionszyklus der Kunden weiter konstruktiv an die Aktie des Technologiekonzerns heran./tih/he;