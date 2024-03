NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe einen wohl definierten und transparenten Plan für längerfristige Marktanteilsgewinne und die Erhöhung der Profitabilität vorgelegt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der damit verbundenen Ausführungsrisiken seien die Aktien einstweilen fair bewertet./la/he;