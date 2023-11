NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Im Rahmen der insgesamt sehr positiven Veranstaltung habe das Management die Fortschritte der Beteiligungsgesellschaft auf dem Weg zur Profitabilität in ihrem eCommerce-Portfolio betont, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx;