NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 67 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er begrüße die Vereinfachung der Überkreuz-Beteiligung zwischen der Internet-Holdinggesellschaft und deren Mutterkonzern Naspers, auch wenn die Konstruktion weiter komplex bleibe, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher verringerte er lediglich den Bewertungsabschlag auf den Nettovermögenswert von Prosus./gl/tih;