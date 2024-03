NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 9,20 auf 9,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Medienkonzern mit Blick auf die jüngste Veröffentlichung von Jahreszahlen und Ausblick aktualisiert, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hohen Chancen des Unternehmens stünden auch hohe Risiken gegenüber./gl/edh;