NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 4,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Sorgen seien noch nicht Vergangenheit, resümierte Analystin Annick Maas in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Mit dem Ausblick des Medienkonzerns dürften die Konsensschätzungen sinken. Das dürfte auch den Aktienkurs belasten./bek/ag;