HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsholding Porsche SE von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher begründet das leicht erhöhte Kursziel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit etwas höheren Marktwerten der Beteiligungen an VW und der Porsche AG als bei der letzten eigenen Bewertung vor rund einem Monat. Die Porsche-Beteiligungsholding selbst hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass sie Milliarden Euro auf die Anteile an VW und dessen Sportwagentochter Porsche abschreiben muss. Deswegen wurde die bisher geltende Gewinnprognose kassiert. Die Porsche SE rechnet jetzt mit einem erheblichen Verlust. Die Volkswagen- und Porsche-AG-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf deutlich nachgegeben, auch wenn sie im vergangenen Monat leicht zulegen konnten./ag/zb;