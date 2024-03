NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst David Adlington erwartet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nur eine Margenausweitung in begrenztem Ausmaß. Das Auftragswachstum des Medizintechnikkonzerns dürfte im ersten Quartal zudem weiterhin rückläufig sein./ck/gl;