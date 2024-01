LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Es gebe vieles auszuwerten, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der gestoppte Verkauf von Beatmungsgeräten in den USA sei nicht der von vielen befürchtete "worst case". Ein großer Unsicherheitsfaktor verschwinde damit. Er hob derweil einen starken Free Cashflow hervor./tih/ajx;