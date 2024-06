NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Analyst David Adlington erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie einen wahrscheinlich "ereignislosen" Bericht zum zweiten Quartal. Die Konsenserwartungen an den Hersteller von Gesundheitstechnik schienen aber immer noch hoch./tih/jha/;