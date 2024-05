FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Philips von 19 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Operativ sei der niederländische Medizintechnik-Konzern im ersten Quartal voran gekommen - auch wegen umfassenden Sparmaßnahmen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entscheidend für den Kursanstieg am Berichtstag sei jedoch die Ankündigung weitreichender Einigungen mit privaten Klägern, US-Behörden und Versicherungen./tih/gl;