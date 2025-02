ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Ein Treffen mit dem Management der Niederländer habe wichtige Fragen beantwortet, schrieb Analyst Graham Doyle am Freitagmorgen im Nachgang des Geschäftsberichts in dieser Woche. Seine Einschätzung sei bestätigt geworden, dass der Ausblick für das erste Quartal zu vorsichtig ausgefallen sei. Konzernchef Roy Jakobs habe zudem dargelegt, warum eine Geschäftsbelebung - vor allem im Bereich Personal Health in China - im zweiten Halbjahr quasi gesetzt sei./ag;