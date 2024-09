NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 35 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari strich in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Mittel Oxbryta aus seinem Bewertungsmodell, nachdem es der Pharmakonzern Oxbryta von allen Märkten zurückgezogen habe./ajx/ag;