NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach einem starken Quartalsbericht von 250 auf 500 US-Dollar verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Welle der generatorischen Künstlichen Intelligenz sei unterwegs und sie dürfte noch größer werden, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine beschleunigte Nachfrage im DataCenter-Geschäft habe er ja erwartet, aber der für das zweite Quartal in Aussicht gestellte Umsatzschwung habe ihn in seiner Deutlichkeit nochmals überrascht./tih/mis;