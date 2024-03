ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 800 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller sei das einzige Branchenunternehmen, das sich seinen eigenen Markt schaffen könne, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass sich Nvidia an der Schwelle zu einer völlig neuen Nachfragewelle von globalen Unternehmen und Staaten befindet./tih/mis;