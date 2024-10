NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Schätzungen am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht an. Die Markterwartungen für 2025 erschienen größtenteils erreichbar, auch im Falle von Generika-Druck auf Entresto im Jahresverlauf./ag;