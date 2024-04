HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Norma Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 25,00 Euro angehoben. Analyst Marc-Rene Tonn betonte in einer am Montag vorliegenden Studie ein gestiegenes Vertrauen in die Erholung der Profitabilität des Verbindungstechnik-Spezialisten. Die Resultate des ersten Quartals dürften trotz eines schwierigen Geschäftsumfeldes das Potenzial der Selbsthilfemaßnahmen durch Effizienzsteigerungen widerspiegeln und auch die Wende hin zu einem verbesserten Absatzmix./mis/ck;