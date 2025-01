NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Windparkanlagenbauer dürfte 2024 stark beendet haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Zudem dürfte Nordex solide Aussagen zum neuen Jahr machen./ck/ag;