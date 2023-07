NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Quartalszahlen von 15 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zum zweiten Mal nacheinander habe der Windkraftkonzern eine solide Verbesserung der Profitabilität ausgewiesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet in den kommenden Quartalen mit Verbesserungen bei allen Kennziffern. Die Umsatzziele seien wohl eher konservativ./ajx/he;