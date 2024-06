NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Zinsüberschusstrends bei den nordeuropäischen Banken dürften sich angesichts der sinkenden Zinsen umkehren, was am Markt unterschätzt werde, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darunter dürften vor allem die Institute Handelsbanken und Swedbank leiden, Daske Bank und Nordea dank Hedging-Maßnahmen indes etwas weniger./gl/ag;