Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.64 Prozent leichter bei 5’286.45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4.341 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.145 Prozent auf 5’312.56 Punkte an der Kurstafel, nach 5’320.30 Punkten am Vortag.

Bei 5’269.40 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’312.56 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.484 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 5’463.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’917.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.04.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’042.00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 7.49 Prozent nach oben. Bei 5’568.19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’845.89 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 0.28 Prozent auf 4.82 EUR), Enel (+ 0.23 Prozent auf 7.55 EUR), Allianz (-0.22 Prozent auf 356.20 EUR), Stellantis (-0.27 Prozent auf 10.28 EUR) und Eni (-0.38 Prozent auf 14.27 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-3.83 Prozent auf 21.46 EUR), Airbus SE (-3.05 Prozent auf 162.80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.53 Prozent auf 39.19 EUR), UniCredit (-1.33 Prozent auf 51.96 EUR) und SAP SE (-1.30 Prozent auf 246.90 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’209’844 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 291.821 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.90 zu Buche schlagen. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch