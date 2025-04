NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 225 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Börsenbetreibers und des Konkurrenten Euronext hätten sich seit Jahresbeginn dank starker Volumentrends deutlich besser als die europäische Finanzbranche entwickelt, schrieb Analyst Tom Mills in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Das beginne sich nun in steigenden Gewinnschätzungen (EPS) abzuzeichnen. Für Euronext, die er bevorzuge, sei dies hilfreich für frühe Fortschritte mit Blick auf die mittelfristigen strategischen Ambitionen. Auch Wettbewerber London Stock Exchange könne trotz des währungsbedingten Rückenwindes eine bessere Kursentwicklung vorweisen als die US-Konkurrenz./gl/ck;