NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Trotz des schwierigen Umfelds dürfte der Netzwerkausrüster am 19. Oktober über ein erwartungsgemäßes bis leicht besser als vom Markt prognostiziertes drittes Quartal berichten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Risiken sieht er allerdings für das Schlussquartal sowie den Ausblick./gl/edh;