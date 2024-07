NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Zahlen des Netzwerkausrüsters zum zweiten Quartal seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das sei primär auf die Ergebnisse im Kerngeschäft der Netzwerk-Infrastruktur zurückzuführen. Die Hoffnungen richteten sich angesichts der Erholung der Aufträge nun auf das zweite Halbjahr./mf/mis;